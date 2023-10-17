İSKİ İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı. Göç İdaresi 1 milyonun üzerinde açıklamıştı

İstanbul'da kimsenin tam olarak bilmediği yabancı nüfus sayısı, İSKİ'nin verilerinde ortaya çıktı. İSKİ’nin su tüketim verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 2.5 milyon yabancı yaşıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşayan yabancı nüfus sayısı ve konut sorunu ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

Gökce İSKİ'nin su tüketim verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşadığını belirterek “İstanbul’daki yabancı sayısı tek başına bir şehir olsaydı Avrupa’nın en büyük 9’uncu şehri olacaktı. Paris şehir merkezinde 2,1 milyon insan yaşarken, Viyana nüfusu 1,9 milyon, Barcelona sadece 1,6 milyon” dedi.

8 YILDA 10 KAT ARTTI

Yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 8 yılda yaklaşık 10 kat arttığına dikkat çeken Gökce “ 2019 yılında 145 bin yabancı uyruklu abone varken bu sayı bu yıl 255 bin 985'e çıktı. İstanbul’da ortalama hane büyüklüğü 3,3 düzeyindeyken, yabancı abonelerde bir çok hane birlikte yaşadığı için hane halkı büyüklüğü 8-10 düzeyini dahi aşabiliyor. Geçici sığınmacı, konut satışı ile vatandaşlık almış şahıslar, geçici çalışma veya ikamet izni olanlar ile kaçak göçmenler dahil toplam yabancı nüfus vatandaş nüfusumuzun yüzde 16'sına ulaşmış durumda” dedi.

GÖÇ İDARESİNE GÖRE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE YABANCI VAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise İstanbul’da yaşayan yabancıların sayısı daha düşük, Göç İdaresi’nin sitesinde yer alan verilere göre, kentte 532 bin 18 yabancı geçici koruma statüsünde yaşıyor. İkamet izni ile İstanbul’da yaşayan yabancıların sayısı ise 576 bin 437 oldu. Göç İdaresi’nin resmi rakamlarına göre İstanbul’da 1 milyon 108 bin 445 yabancı yaşıyor.