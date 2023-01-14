İslam Memiş altın ve gümüş için son uyarısını yaptı. Saat vererek açıklamıştı

Kişisel hesabından paylaştığı videoda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, gram altında beklentisi olan zirve rakamlarını paylaştı. Memiş'in “Bu son tren” sözleri dikkat çekti.



Gümüş için "2023 onun yılı" diyen Memiş, gram gümüşteki zirve beklentisini de aktardı. İslam Memiş gram altın ve gümüş için dün saat 16:30'da açıklanan ABD'deki enflasyon verisini de hatırlatarak, "Yatırımcı dikkat etmeli" deyip uyarılarda bulundu.



BORSA VE DOLAR

"Altın ve gümüş alım fırsatı verecek mi?" başlıklı videosunda İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

- "Piyasalar için önemli bir gün. Altın ve gümüş fiyatları nasıl etkilenebilir. Borsada düşüşler sürecek mi, borsa yatırımcısı ne yapmalı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul yüzde 5.19'luk düşüşle günü tamamladı."



- "Borsa tarafındaki beklentimi biliyorsunuz. Dolar TL kuru ekranlarda 18.78 seviyesinde. 18.96'ya kadar serbest piyasada fiyatlama var. Euro TL serbest piyasada 20.35-42 aralığında. Euro dolar paritesinde beklentimiz karşılanıyor. Pozitif görünüm sürüyor."



"YATIRIMCI DİKKAT ETMELİ"

- "Gram altın TL Kapalıçarşı'da 1147-51 aralığında. Görünüm pozitif ancak daha önceki videomda şunu ifade ettim. 1880 dolar ons altında takip ediniz çünkü dolar TL kurunda hareketlenme olmadığı için direkt ons altına odaklandık. 1880 üzerinde kapanış gelirse yukarıda 1915 seviyesi var. Bu test edilecek mi takip ediyoruz. Gram altın yatırımcısı da ons altın yatırımcısı da dikkat etmeli. Kar satışları gelebilir kısa vade için. 16:30'da (Editörüm notu: 13 Ocak'ta açıklanan veri) ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. Dolar endeksi için, altın ve gümüş için önemli bir etkiye neden olacaktır. Enflasyonun gerilemesi bekleniyor, dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları veriden sonra bir yükseliş gerçekleştirebilir."



- "O yüzden enflasyon açıklandıktan sonra beklentiler gerçekleşirse 1911 veya 1905 dolar seviyesine, 1915 dolar seviyesini test eden ons altın olabilir ancak yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor. Aşağıda düzeltme yapması gerekiyor. Yukarıda hem ons altın hem gram altında bir alanı, direnci var. Enflasyon verisinden sonra kar satışlarını cuma günü ya da önümüzdeki haftalardan itibaren görebiliriz. Gram altında bir sonraki atakta 1170 seviyesi var."



- "Ons altındaki öngördüğüm geri çekilmeyle tekrar aşağı yönlü düzeltme olabilir. Kısa vadeli öngörümle birlikte gram altın yatırımcısı 1100 ve 1170 lira aralığını takip etmeli. Bu elinde TL bulunduran yatırımcı için, altın almayı ihmal etmiş yatırımcı için de fırsat vermiş olacak. Düşüş bekliyorsan bu fırsatları sana veriyorum diye önümüzdeki hafta yatırımcısına bir alım fırsatı sunacak."



- "Ons altın tarafında 2023 içinde 2000 dolar seviyesi üzerinde 2350 dolarları görebiliriz. Gram tarafında ise 1280, 1350, 1450 seviyesinde rakamlar göreceğiz. Daha yolun başındayız. Ona göre adım atmanın mantıklı karar olduğunu düşünüyorum."



- "Elimde gram altın var, buradan satarım düşükten alırım, böyle bir tuzağa düşme. Makas aralıkları sana ekmek yedirmeyecek. Uzun vadeli yatırımcı oluyoruz, varlıklarımızı koruyoruz, fiyat gerilediğinde üzerine ilave yaparak süreci değerlendiriyoruz. Daha çok yeni rekorlar göreceğiz."



"BU TRENİN ADI SON TREN"

- "Gümüş ons 23.80 desteği takip ediyorduk, aşağı yönlü kırıldı. Elinde dolar bulunduran da gümüş almak için geç mi kaldım, elimde dolarım var, buyur kardeşim. Aşağıda 1.5 dolarlık bir alan daha var. İnanılmaz bir fiyat bana göre."



- "Gram gümüş 14.07. Gümüş gram için geç mi kaldım? Sana fırsat gelecek. Çünkü gümüşün ons fiyatında 40 dolar, gramında 20 lira seviyesini beklemeyi sürdürüyoruz. 2023 yılı gümüş yılı. Gümüşle alakalı yıllardır bütün beklentilerimizi biliyorsunuz"



- "Gümüş alacaklar da kar satışlarını fırsata çevirmeli. Bu trenin adı son tren, binen bindi. Yıl içinde birçok tren gelip geçecektir ancak eski seviyelerden alamayacaksınız. Tüccar mantığı ile hareket etmek lazım. Malı düşerken almak lazım. Bunu mutlaka düşünmek gerekiyor."

