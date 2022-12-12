İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı

Ocak ayına yaklaşılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 14 Aralık'ta gerçekleşeceği biliniyor.

Türk-İş ve işverenler arasındaki pazarlığın ise hangi rakam ile sonuçlanacağı milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürece doğrudan dahil olması bekleniyor.

Katıldığı bir televizyon yayınında asgari ücret zammıyla ilgili görüşlerini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Haziran ayında 7250-7500 TL arasında asgari ücret tahminim vardı, ancak haziran ayından bugüne geçen sürede ekonomik gelişmeler ve enflasyon tekrar yeni bir güncellemeyi gündemde getirdi.



Asgari ücret 8 bin TL veya üzerindeki rakamlar olabilir. STK'lar 7785 TL gibi rakamlar açıklasa da, Sayın Cumhurbaşkanımız noktalayacağı bir süreç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın özellikle 'Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü var." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERİLEN RAKAMIN ÜSTÜNDE BİR RAKAM AÇIKLAYACAK"

Komisyonda uzlaşılacak rakamı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir miktar yukarı çekeceğini söyleyen Memiş, "Vatandaşlar her zaman Sayın Cumhurbaşkanından verilen rakamın üstüne bir rakam açıklamasını bekliyor. Ama bir yanda maliyet artışları, işverene yükü gibi durumlarda var. Örneğin asgari ücret yüzde 45'lik zamla 8 bin TL belirlendiğinde brüt ücret 9412 TL oluyor. Bunun işverene maliyeti ise 11059 TL. Asgari ücret yüzde 50 zamla 8250 TL olursa işverene maliyeti 11404 TL olur. Buraya dikkat çekmek lazım. İşverene maliyet noktası ve EYT. İkisi aynı zaman denk geldiği için işverene maliyeti ciddi anlamda soru işaretlerini beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

İktidara yakın isim Abdülkadir Selvi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışanlar lehine bir beklenti olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenin bu ücretler karşısında işçi çıkarımı yapmaması için işverene de bir takım kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takdir ettiği bir rakamın üstünde zam oranı çıkmasını sağlar" dedi.