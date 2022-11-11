Kripto borsasında dev iflas. CEO istifasını açıkladı

Kripto para platformu FTX, ABD'de iflas başvurusu yaptı. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu

Kripto para borsası FTX, ABD'de iflas işlemlerini başlatırken, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried da görevinden istifa etti.

Likidite krizi derinleşen şirketin CEO'sunun adımlarına yönelik eleştiriler artmış ve düzenleyici kurumlar tarafından şirketin bazı varlıkları dondurulmuştu.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX'te bu hafta başlayan büyük çaplı satışların ardından Binance'in FTX'i satın alma planının da feshedilmesi bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüşü daha da tetikledi.

Bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, bu haftaki büyük çaplı satışların ardından FTX yatırımcılardan ve rakiplerinden yaklaşık 9.4 milyar dolar fon toplamaya çalışıyordu.

Ancak FTX'in sorunları fon açığıyla sınırlı değil. Bahamalar'ın Menkul Kıymetler Komisyonu dün, FTX iştirâki FTX Digital Markets'ın varlıklarını dondurdu.

Öte yandan, Bloomberg muhabirinin Twitter'da yaptığı ancak henüz teyit edilmeyen açıklamaya göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu da Bankman-Fried'a yönelik, menkul kıymet yasalarını deldiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

BİTCOİN DÜŞÜŞTE

FTX'in kripto para birimi FTT iflas haberinin ardından yüzde 36 gerilerken, en son yüzde 34 düşüşle 2.4 dolardan işlem gördü.

Bitcoin ise haberlerin ardından kayıplarını artırırken, en son yüzde 3.7 düşüşle 16,900 dolardan işlem gördü.