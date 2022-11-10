Piyasaların bir bileni İslam Memiş ısrarla perşembe gününe dikkat çekmişti. ABD enflasyon açıklamasından sonra altında son durum ne oldu

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altında yükselişin devam edip etmeyeceği üzerine beklentileri açıklamıştı. Memiş'in tahmini tuttu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş'in borsa, dolar, altın, kripto öngörüleri yatırımcıların dikkat çekmişti. TV100'deki yazılarında ısrarla perşembe günü için uyarıda bulunan Memiş yazdıklarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizmiş ve şunları söylemişti:

"Cuma gününü altının ons fiyatı 1.681 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,85 dolar seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı yüzde 3,20, gümüşün ons fiyatında yüzde 7,09’luk yükseliş yükselişin devamı açısından önemliydi.

Bitcoin yüzde 4,45’lik yükselirken pariteler de yüzde 2 primli kapandı. Dolar endeksi (dxy) 110,65 seviyesine geriledi.

Altı aydır manipüle edilen emtia, pariteler ve kripto paraların bu hafta yükselişini sürdüreceğini öngörüyorum.

Ancak Perşembe gününe dikkat!

Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda ise Perşembe günü işsizlik verisini takip edeceğiz.

Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip sevilerin görüldüğünü düşünüyorum. Bundan sonra ki süreçlerde yeni bahaneler ile yükselişler göreceğiz."



İslam Memiş yazısında şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Gram altın: Ekranlarda 1.004, Kapalıçarşı’da 1.010 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, 1.038 lira seviyesinin üzerindeki kapanışını yeni zirve olarak 1.060 lira olarak belirleyebilir.

Ons altın: 1.681 dolar seviyesinden kapanış yapan altının ons fiyatı, 1.698 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra 1.715 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Gram gümüş: 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.

Ons gümüş: 20,85 dolar seviyesinden kapanış yapan gümüşün ons fiyatı, 22,35 dolar seviyesini devamında 22,80 dolar seviyesine yükselebilir.

Bitcoin: 21.157 dolar seviyesinden haftayı tamamlayan bitcoin 22 bin dolar direncini kırabilir, yükselişini 23.500 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.

Dolar endeksi (dxy): 110,67 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi 109,50 devamında 108,50 seviyesine gerileyebilir.

Bu hafta TL ve borsa tarafında pozitif ayrışmanın devam edeceğini, piyasaların haftaya moralli başlayacağını görebiliriz.

Toparlayacak olursam, bu hafta dolar karşısında her şey yükselirken, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybeder."

PEKİ NE OLDU?

ABD ENFLASYONU

Piyasaların kilitlendiği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon aylık yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Beklentiler aylık yüzde 0.6 gerçekleşeceği yönündeydi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 8'in altına inerek yüzde 7.7 olarak gerçekleşti. Enflasyon eylül ayında yüzde 8.2 olarak gerçekleşmişti.

ABD enflasyonu beklenenin de altında gelince dolar düşüşe geçti. Altın ve euro çıkışa başladı.

10 Kasım 2022 saat 17:00 itibariyle Gram altın 1034 liradan, dolar 18,56 liradan, euro ise 18,79 liradan işlem görüyor.