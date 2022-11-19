Barış Akarsu'nun para dolu zarfının sırrı yıllar sonra çözüldü: İsmail Ege Şaşmaz paylaştı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Barış Akarsu ‘Merhaba” filminde Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, film hakkında Habertürk’e konuştu.



Akarsu'ya olan duygularını dile getiren ünlü oyuncu, "Barış’ı ucundan yakalayabildim. Kendisini gerçek anlamda seviyordum. Bütün şarkılarını da ezbere biliyordum. Hatta senaryo geldiğinde kendi kendime ‘Bu şarkıyı biliyorum, bunu da biliyorum. Oh, çok güzel.’ dedim. Bir yandan da korkuyordum. Çünkü sonuçta şarkı da söyleyecektim. Ne var ki adım gibi bildiğim şarkılarla çalışmak daha rahat oldu." diyerek sözlerine başladı.







BARIŞ AKARSU’NUN YARDIMSEVERLİĞİNE ÖRNEK VERDİ

Akarsu'nun başarılı müzik hayatının yanı sıra çok güzel bir kişiliği olduğuna dikkat çeken Şaşmaz, "Barış Akarsu’nun hayatını çok iyi biliyorsun. Seni en çok etkileyen yanı ne oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Sevgisi… İnsanlara olan koşulsuz sevgisi ve barışçıl yanı. Adını gerçekten çok iyi taşıyan biriymiş. Ayrıca çok yardımsevermiş. Aileyle olan ilişkisi zaten hep iç içe ve ailesi ona her zaman destek olmuş, öyle de devam etmiş ama alâmeti farikası şurada; insanlara karşı koşulsuz bir yardım var. Örneğin, bir kafede oturuyormuş, bir garsonu görüyor ve çocuğun canı sıkkın, ‘Neyin var?’ diyor. Çocuk da ‘Okul parasını ödeyemedim’ diyor. ‘Tamam kardeşim’ diyor ve gidiyor. İki gün sonra çocuğa bir zarf geliyor. İçinde okulun parası var... Sonra o para yatmaya devam ediyor. Lösemili bir kız çocuğu var. O kız konserine geliyor, onu konserde görüyor, gidiyor arkadaş oluyor. Ondan sonra onu ziyaret ediyor, bütün bakım masraflarını karşılıyor. Bunların hepsi gerçek. Bunun gibi birçok yardımı var. Gerçekten çok temiz kalpli ve yardımsever bir insanmış. Parayla ilişkisi yokmuş. Ününü de insanlara yardım etmek için kullanmış."







“BARIŞ AKARSU’NUN FİLMİ OLSA DA OYNASAM’ DEDİM”

Henüz film için herhangi bir çalışma yokken "Barış Akarsu'nun filmi çekilse de ben oynasam." diye kalbinden geçiren ünlü oyuncu, "İlk teklif geldiğinde havalara uçtum, ‘Nasıl? Gerçekten mi?’ dedim. Çünkü bu haber gelmeden yaklaşık bir yıl önce içimden ‘Barış Akarsu’nun filmi olsa da ben oynasam.’ diye geçirip menajerime bu arzumu dile getirmiştim. İçime doğmuş gibi menajerime ‘Ahmet, ben Barış Akarsu’yu oynamak istiyorum. Eğer öyle bir film olursa ben oynamalıyım.’ dedim. Bu film henüz ortada yoktu. İçimden geçirdikten bir yıl sonra telefonum çaldı ve ‘Görüşmek istiyoruz.’ dediler." şeklinde sözlerini tamamladı.







ÖLÜMÜ 2007 YAZINA DAMGA VURMUŞTU

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007’de 28’inci doğum gününü kutlamasının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde hayatını kaybederken Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü, saat 20:10 sularında yaşam mücadelesini kaybetmişti.





İLGİLİ HABERLER