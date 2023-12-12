Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı. Kulüp açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Alperi Onar, sakatlığı nedeniyle ASVEL Feminin ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de son dakika sakatlığı. Kulüp açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, antrenmanda sakatlanan kadın Basketbol takımının kaptanı Alperi Onar'ın deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibi ile yapacakları EuroLeague maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alperi Onar'ın LDLC ASVEL Feminin maçı için İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edilen kaptanımız Alperi Onar'ın tedavisine başlanmıştır. LDLC ASVEL Feminin maçı kadrosunda yer alamayacak kaptanımız Alperi Onar'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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