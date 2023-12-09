İsmail Kartal: Haklı bir galibiyet elde ettik

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, Beşiktaş maçına iyi çalıştıklarını belirtti.

Oyunu domine ettiklerini vurgulayan Kartal, "Sezon başından beri ortaya koyduğumuz bir oyun felsefemiz var. Bunu bugün Beşiktaş'a karşı da uygulamaya çalıştık. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasına çok fazla topla buluşmuşuz. Bugün 3 puan almaya geldik ve bunu aldığımız için çok mutluyum. Sezon başından beri fark yaratan bir taraftar var. Onların bize verdiği enerjiyle oyuncularım onları mutlu etmek için daha çok çaba gösteriyor. Bu sinerjiyi sezon sonuna kadar devam ettirip sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncu tercihlerini hem bireysel performans hem de rakiplerine göre yaptıklarını aktaran Kartal, "Djiku 42 gündür sakattı. Dün dahil 4 takım antrenmanına çıktı. Oynayabilir misin diye sordum, 'sen oynatırsam oynarım' dedi. 'Şu anki durumuma 10 üzerinden 6,5-7 veriyorum' dedi. Biz de 60, 70 dakika oynamayı planladık. Planlamaya gelince bizim oynamak istediğimiz oyun bu. Sezon başından beri birçok maçta bunu yaptığımızı düşünüyorum. Yapamadığımız maçlarda eksiklerimiz vardı. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ferdi benim evladım gibi. Sol bek oynamasıyla ilgili 2 sene önce ben görevdeyken önce oynamayı kabul etmemişti. Sol bek transfer etmek istedik fakat bulamadık. Başkanımız bana ne yapacağımı sordu. 'Ferdi'yi ikna edeceğim sol bek yapacağım' dedim. O da inşallah dedi. Ferdi'ye ne yapması gerektiğini anlattım. Gelişimine katkı sağlayacağım, bek olarak daha iyi yerlere geleceksin dedim. 1 hafta müsaade istedi, ailemle görüşeceğim dedi. Sonra bek oynamayı kabul ediyorum dedi. Bugün geldiğimiz noktada Ferdi milli takımda ve Avrupa kulüpleri takibinde. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum."

Beşiktaş'ın yeni yönetimini tebrik eden ve Rıza Çalımbay ile ekibine başarılar dileyen Kartal, Fred'in oyun içinde bağlantıları sağlamada çok başarılı olduğunu ve sezgileri sayesinde fark oluşturduğunu da aktardı.

Samet'in iyi bir maç çıkardığını anlatan Kartal, gördüğü sarı karta ilişkin soruya, "Ferdi'nin bir pozisyonu oldu hakemin görüp görmediğini anlamadım. Bir ayağım çizginin bir karış dışında diğer ayağım ise içerdeydi. Hocam bu böyle değil dedim sarı kart gösterdi. Neden dedim çizgi ihlali olduğunu söyledi." şeklinde yanıt verdi.

Futbolcuların çok fazla maç yaptığını ve bunun değişmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kartal, Serdar Aziz'in henüz yüzde yüz hazır olmadığını ve bu hafta takımla idmanlara başlamasını beklediklerini ifade etti.