İsmail Kartal'dan erteleme sözleri: Bu kararla bizimle alakalı sorunlar ortaya çıktı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerini iyi takip ettiklerini ve buna göre bir hazırlık yaptıklarını belirtti.

Kendi seyircileri önünde kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Kartal, "Rakibimiz, onlarla oynadığımız maçtan sonra 13 resmi maç yaptı. Bunlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kendilerini yakından takip ediyoruz. Kendi seyircimiz önünde kazanmak tek hedefimiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yarınki maçta elimiz güçlü, kadromuz geniş buna göre de taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp buradan lider, en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Durumları bu akşamki idmanda belli olacak 1-2 oyuncuya göre müsabakanın kadrosuna karar vereceğini aktaran Kartal, "Biz kazandığımız zaman yarınki maç ne olursa olsun çıkmayı garantiliyoruz. Liderlik için averaj önemli, onun da matematiğini yapıyoruz. Önceliğimiz maçı kazanıp çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve liglerin ertelenmesine değinen Kartal, "Pazartesi akşamı yaşananlardan dolay geçmiş olsun demek istiyorum. Bu tür olayların tekrar edilmemesini umuyorum. Bu fikstür federasyonun aldığı karar. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok. Kendi evimizde oynarken şimdi deplasmanda oynayacağız. Maalesef bu kararla bizimle alakalı sorunlar ortaya çıktı." diye konuştu.

Organizasyondaki hedeflerinde hiçbir değişiklik olmadığını anlatan Kartal, "Yarın kazanınca gruptan çıkacağız, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Sakatların dönmesiyle onların verdiği enerjiyle eksiksiz şekilde önümüze bakıyoruz. Sadece Zajc ve Becao'nun durumları hala devam ediyor ama genel olarak iyi durumdayız. Ligin lideriyiz, yarın da taraftarlarımızla, güzel oyunla yola devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, Becao'nun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ocak ortalarına doğru takımla antrenmanlara çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İRFAN CAN: ÖNEMLİ OLAN TAKIMA VE OYUNA VERDİĞİM KATKI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, takıma ve oyuna katkı vermenin kendisi için önemine değindi.

Sezona iyi başladıklarını hatırlatan İrfan Can, "Hem lig hem Avrupa'da güzel seri yakaladık. Sonra şanssız sakatlıklar oldu. Avrupa'da son 2 maçı kaybettik, şimdi toparlamaya başladık. Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Nordsjelland mağlubiyetinden ötürü taraftarlardan tekrar özür dileyen İrfan Can, çabuk reaksiyon gösterdiklerini dile getirdi.

İrfan Can, kariyerinin en skorer sezonunu geçirdiğinin hatırlatılması üzerine ise "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. Beni en çok iştahlandıran konu oyuna verdiğim katkı. İsmail hocanın oyun sisteminin skorer olmamda katkısı büyük." şeklinde görüş belirtti.

İrfan Can görev aldığı bölgeyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'ye transfer olurken 8 numara olarak forma giyiyordum. Her pozisyonda oynamaya hazırım. 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama sezon başında İsmail Hocam ile bu görüşmeleri yapmıştık. Nerede katkı sağlayacaksam orada oynamam daha doğru. Hocamız hangi pozisyonda görev verirse elimden geleni yapacağım." yanıtını verdi.