Beşiktaş tribünü tezahürata girince Fenerbahçe taraftarı izlemekle yetindi

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar 'Yağmurlu bir günde görmüştüm seni' bestesini söyleyerek tezahürat yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar o anları izledi.
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadelede tribünler, çok gürültülü bir tezahürat yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar 'Yağmurlu bir günde görmüştüm seni' bestesini söyleyerek tezahürat yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar o anları izledi.