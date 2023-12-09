Beşiktaş'a penaltı şoku! Taraftar yıkıldı

Fenerbahçe'nin 62. dakikada kazandığı penaltı sonrası İnönü adeta buz kesti!

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'a penaltı şoku! Taraftar yıkıldı

Maçın 59. dakikasında Szymanski’nin yerde kaldığı pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve yedek kulübesinin tamamı itiraz için ayaklandı. Hakem VAR’a gelmeden önce tüm kulübe itiraz etti ve VAR’dan çıkan karar penaltı oldu.

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