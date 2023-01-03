Sinan Ateş cinayetinde tutuklama

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'ne çıkarılan üç şüpheli; Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı.

Tutuklanan isimlerden Vedat B.'nin suikast sırasında motosikleti kullanan kişi olduğu iddia edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler "tasarlayarak öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

BİR ŞÜPHELİ MHP MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da beş kurşunla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti, MHP içerisinde yeni bir isme uzandı.

Cinayeti işleyen tetikçilere yardım etmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dosyada şüpheli olduğu ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı bir evde gözaltına alındığı öğrenildi. Ancak Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

TETİKÇİ HENÜZ YAKALANAMADI

Silahı kullanan Eray Özyağcı ise yakalanamadı. Tutuklanan Vedat B. ve aranan şüpheli Özyağcı ile bağlantılı olduğu belirtilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de yine firarda.