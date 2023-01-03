Kılıçdaroğlu Sinan Ateş’in babasını arayarak baş sağlığı diledi

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara'da sokak ortasında silahla öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından arandığını aktardı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı dilediği bilgisini paylaştı.

NE OLDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38) ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçtiğimiz cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Doç. Dr. Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.