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Kılıçdaroğlu Sinan Ateş’in babasını arayarak baş sağlığı diledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırı ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:05
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CHP lideri Kılıçdaroğlu eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babasını arayarak baş sağlığı diledi

Kılıçdaroğlu Sinan Ateş’in babasını arayarak baş sağlığı diledi
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Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara'da sokak ortasında silahla öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından arandığını aktardı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı dilediği bilgisini paylaştı.

NE OLDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38) ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçtiğimiz cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Doç. Dr. Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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AHMET
3.01.2023 09:18
işte size milliyetçi  
 
Gokhan
3.01.2023 09:16
Sen Adamsin..Onu Bilir onu söylerim.. Haramzade değilsin..Allah Sinan Beyin mekanını cennet eylesin..Nerde bu Bahçeli kim bu görevi ne?  
 
Millet
3.01.2023 09:16
Kemal beyin danışmanı CHP projesinde özerklik ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi var diyor.Bakalım ülkücümü türkücümü Meral hanım ne diyecek mektuba haklı tepki verenler ne diyecek bakalım  
 
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