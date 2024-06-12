İsmail Saymaz çileden çıktı: Meral Akşener bu 5 soruya cevap versin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Saymaz çileden çıktı: Meral Akşener bu 5 soruya cevap versin

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, “Akşener Saray’a bir iş insanın Yargıtay’daki dosyasını çözmek için gitti” haberine İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı’ndan sert yanıt gelmişti. Saymaz bu kez canlı yayına çıkarak Akşener’e 5 soru yöneltti.

İsmail Saymaz geçtiğimiz gün Sözcü Tv ekranlarında Akşener’in Saray’da Erdoğan’la baş başa görüşmesini değerlendirmiş, İYİ Parti kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaşmıştı.

Saymaz, Akşener’in bir iş insanının Yargıtay’daki dosyasını çözmek için Saray’a gittiğini iddia etmişti.

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"HİÇBİR TALEBİM OLMAMIŞTIR"

Konuyla ilgili Akşener’den çok sert yanıt gelmişti. Akşener, “İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

"OFİS TUTARSAM BEN AÇIKLARIM"

Yine Saymaz’ın “TBMM’ye yakın bir yerde ofis tuttu” haberini de yalanlayan Akşener, “Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım” demişti.

Akşener’in açıklamaları sonrası canlı yayına çıkan İsmail Saymaz 5 soru yöneltti:

“ARKADAŞLARI BİLE ŞÜPHE DUYDUYSA SORUMLUSU BEN MİYİM?”

Ofis tuttuğu bilgisini ilan etmeme karşılık efendim gazeteciliğimi sorguluyor. Benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi siyasi geçmişini sorgulasın. Benle ne alakası var? Meral Akşener'in yalpalamalarına siyasi kılıf uydurmak zorunda mıyım ben? Meral Akşener’in bu ana kadar inanmış arkadaşları şüphe duymaya başladıysa, yaptığı ziyaretlerde bile acaba bir ticari, ekonomik ilişki için mi gidildi diye düşünmeye başladıysa bunun sorumlusu ben miyim?

“BİLDİRİ YAYINLAMIŞ, E-MUHTIRA GİBİ”

Meral Akşener bir kere 2 sayfalık açıklama yapmış. Neredeyse benim hakkımda bildiri yayınlamış, e-muhtıra gibi… Koca bildiride şu sorunun cevabı var mı? Beştepe’ye ziyaretini kim talep etti, kim istedi kardeşim? Bu soruya cevap veriyor musunuz vermiyorsunuz. Peki orada ne konuştunuz, bu soruya cevap veriyor musunuz? Hayır, buna da cevap vermiyorsunuz.

“BU SORULARI CEVAP VERSİN”

Haydi benim iddiam doğru değil diyelim. Oğlunuza Paris büyükelçiliği istediniz mi? Bir sürü insan ortaya atmadı mı? Bu iddiayı ben de duymuştum, Fatih Altaylı dile getirdi. Altaylı’ya cevabı Burak Akburak verdi. Benim iddiama cevabı Meral Akşener veriyor. Paris büyükelçiliği istediniz mi istemediniz mi? Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edildi mi edilmedi mi? Bana demesi kolay, ben gazeteciyim, en yakın arkadaşlarınız size “Ah” ediyor Meral Hanım?

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