Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayetinin kurcalanmamasını istedi

Ankara dün çok hareketliydi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirip, CHP lideri Özgür Özel’le 1 buçuk saat süren görüşme gerçekleştirdi.

1 GÜNDE 2 KRİTİK GÖRÜŞME

Bu kritik görüşmenin ardından 1 buçuk yıl önce suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile de Saray’da görüştü.

Ateş ile yapılan görüşme hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti’nin resmi hesaplarından paylaşıldı.

"SAÇMA SAPAN İDDİALARIN AZGINLAŞMASI, FİTNENİN KAMÇILANMASI"

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu iki önemli görüşme öncesi dikkat çeken açıklamalar ve paylaşımlar yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını, hayret ve ibretle takip ettiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, konuşabilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır” dedi.

Bahçeli’nin bu sözleri Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara gönderme olarak yorumlandı.

"ALLAH BANA YETER"

Bahçeli’nin konuşmasının ardından kişisel resmi hesabından “Allah bana yeter” yazılı yüzüğü paylaşıldı.





MHP'NİN YAYIN ORGANI "MANŞETTEN" MESAJI VERDİ

Bahçeli’nin “Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır” sözleri partinin yayın organı olan Türkgün gazetesinden de manşetten verildi.