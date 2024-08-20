Son dakika... Dilruba, Cumhurbaşkanına hakaretten tahliye edildi, tutukluluğunun devamına karar verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Dilruba, Cumhurbaşkanına hakaretten tahliye edildi, tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika... Son dakika... Sokak röportajında söylediği sözler dolayısıyla tutuklanan Dilruba Cumhurbaşkanına hakaretten tahliye edilirken halkı kin ve düşmanlığa sevkten tutukluğuna karar verildi.

Bir sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Y. tahliye edildi. Dilruba'nın tahliye haberini gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, sokak röportajı vermesinin ardından tutuklanan Dilruba Y.'nin tahliye olacağını duyurdu.

Saymaz, Twitter hesabından "Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden yurt dışına çıkış yasağı konarak, tahliye kararı verildi.

Ancak davası açılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklu kalmaya devam edecek." paylaşımını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Y. İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba K.’nin tutukluluğuna itiraz edilmişti. Dilruba'nın avukatı Hüseyin Yıldız, jet hızında iddianamenin açıldığını belirterek 3 Eylül'de davanın görüleceğini duyurmuştu.

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