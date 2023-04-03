Sedat Peker için şarkı yazan İsmail Türüt 6’lı masayı hedef aldı

İsmail Türüt, katıldığı bir programda Altılı Masa’ya yönelik eleştirilerde bulundu. Sunucu, İsmail Türüt'e "Altılı Masa için bir şeyler söyler misiniz" dedi. Türüt ise spontane olarak bir şiir okudu.

Şiirine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan Türüt’ün o dizeleri ise şöyle:

“Ben liderim diye çıkmışsın piyasaya,

Diyeceklerim vardır şu Altılı Masa’ya.

Bakın Altılı Masa birbirine uymuyor,

Hele Kılıçdaroğlu yenilmekten doymuyor.

Bay Kemal çok hoş adam, dağarcığı boş adam,

Batırır bu ülkeyi bir kadın 5 adam.”

Türüt, devamında ise Temel Karamollaoğlu için, “Kimliğini gizliyor. Bunu niye diyorum bizim tanıdığımız Temel değil şu Temel. Vallahi değil, billahi değil. Bu olmamalı, o Temel Karamollaoğlu bu olmamalı” diyerek Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal için şu dizeleri okudu:

“Bu Temel başka Temel… Kimliğini gizliyor.

Rahmetli Erbakan’ın kemikleri sızlıyor.

Meral hanım kürsüde esip esip gürlüyor.

Samimi soruları cevaplarken terliyor.

İYİ Partililerin aklını çalmak lazım, içinden millileri çekip de almak lazım.

Millete ne diyecek Davutoğlu, Babacan, birisi Başbakan idi birisi de Bakan.

Demokrat Gültekin’in adını bilen yoktur, memleketinden bile peşine gelen yoktur.

Gizli ortakları var biliyoruz, HDP.

PKK, HDP’yi kullanır tepe tepe.”

Türüt, sonunda ise “İşin özeti bu” dedi.

SEDAT PEKER’E VE HRANT'IN KATİLİNE DE ŞARKI YAZMIŞTI

İsmail Türüt’ün Altılı Masa liderleri hakkındaki şiirin ardından akıllara suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yazdığı ‘O Reis bizim Reis’ şarkısı geldi. Ayrıca İsmail Türüt hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker ile fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından da silmediği görülmüştü.

Öte yandan, Türüt, daha önce Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı ve azmettirici Yasin Hayal'e övgüler düzdüğü "Plan yapmayın plan" isimli bir şarkı yapmıştı.