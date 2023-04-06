Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi

Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, sessizliğini yaptığı yeni retweet ile bozdu.

Peker, bir Twitter kullanıcısının "Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor." paylaşımını retweet etti.

Sedat Peker, bir süre sonra retweetini geri çekti.

Peker'in retweet ettiği paylaşım şu şekilde:

"Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor. Bu sürecin akabinde kendisi itirafçı statüsünde ülkemize getirtilerek adil şekilde yargılanmalı. Kendisinin ve ailesinin can güvenliği sağlanmalı."

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Sedat Peker için 12 Mart'ta imza kampanyası başlatılmıştı.İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından başlatılan kampanyaya Sedat Peker'in eşi Özge Peker de katılmış ve destek çağrısında bulunmuştu.

"Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur" başlıklı imza kampanyasına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de destek verenler arasındaydı.