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İşte son yapılan anketin sonucu. Seçim ilk turda bitiyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken anket şirketleri sonuçları açıklamaya devam ediyor. TAG Araştırma'nın 24-30 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete göre seçim ilk turda bitiyor.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:00
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Seçim ilk turda bitiyor

İşte son yapılan anketin sonucu. Seçim ilk turda bitiyor
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2023 seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti.  Peş peşe sonuç açıklayan şirketler, seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak için birbirleriyle yarışmaya başladı.

TAG Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 1700 kişi ile 24-30 Mart tarihleri arasında bilgisayar ve telefon ile görüşülerek Türkiye geneli sonucunu temsil eden 34 ilde yapılmıştır. Anket sonucunda kararsızlar dağıtılmıştır. Hata payı + yüzde 3, - yüzde 3 şeklindedir. 

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette, Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor. Muharrem İnce 3. sırada yer alırken, son sırada Sinan Oğan bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranı: 

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,8 

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,6

Muharrem İnce: Yüzde 3,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

 

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