İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı

İsmailağa cemaatine bağlı olan bir dernekte, çocuklara Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için dua ettirildi.

İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı

Seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkça ilan eden İsmailağa cemaati, siyasi faaliyetlerine çocukları da alet etmekten geri durmuyor.

Bursa'da İsmailağa bağlantılı Uluçınar Derneği'nde çocuklara okutulan yemek duası, bu istismarın vahim bir göstergesi oldu.

Derneğin temsilcisi Hasan Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bir yer sofrasının etrafında oturmuş çocuklara "Ya rabbi hayırlısıyla Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını nasip eyle" diye dua ettirildiği görülüyor.

ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

İsmailağa cemaati, geçen ay yaptıkları açıklamada, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini resmi olarak ilan etmişti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EVLENDİRMİŞLERDİ

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikâhıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkmıştı.

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