29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı

Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı

İsmailağa cemaati" hocalarından" tarikatçı Mesut Demir, 1925’te tekke ve zaviyeleri kapatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dönemini hedef aldı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 19:26
Takip Et

Daha önce kadınları hedef alan Mesut Demir adlı tarikatçı bu kez de Atatürk dönemini hadsiz sözlerle eleştirdi

Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
+
Aa
-

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos 1925’te Kastamonu’da yaptığı “Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir” konuşmasıyla tekke ve zaviye kapatılacağının işaretini verdi.

30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı “Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklarla bir takım unvanların yasaklanmasına ilişkin” kanun çıkarıldı. 13 Aralık 1925’te yürürlüğe giren bu kanun gereği, cami ve mescit dışındaki tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı; tarikat ile şeyhlik, dervişli, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük gibi unvanlar yasaklandı.

ATATÜRK DÖNEMİ İÇİN SKANDAL SÖZLER

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre İsmailağa cemaati "hocalarından" Mesut Demir’in, “Günümüzde tarikat ve cemaatlere niçin saldırı vardır?” sorusuna verdiği yanıtta tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına yönelik karar alan Atatürk dönemi hakkında skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Demir, “Ne zaman tekke ve zaviyeler kapatıldı. Âlimler, Allah dostları idam edildi, asıldı. Ondan sonra istedikleri dışarıdan derleme toparlama kanunlarla milleti idare etme yoluna gittiler” dedi.

Demir konuşmasının devamında, “İşte Türkiye’nin halini biliyoruz; O günden bugüne şerefte gitti, izzette gitti, hasiyette gitti. Mevla rızkın bereketini aldı. Hiçbir şeyin beri bereketi kalmadı. Türkiye’de milyonlarca olaylar var” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYA ALENEN HAKARET ETMİŞ, DEVLETE MEYDAN OKUMUŞTUR”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Mesut Demir’in Atatürk dönemini hedef alan açıklamasını değerlendirdi.

Bozkurt, “Mesut Demir, cemaatinin ölen önderinin cenazesinin nerede ise devlet töreni ile kaldırılmasından aldığı cesaretle olsa gerek, Atatürk’e, laik Cumhuriyet’e, devrim yasalarına ve anayasaya alenen hakaret etmiş, devlete meydan okumuş, kin ve nefret saçmakta bir beis görmemiştir” dedi.

SAVCILARA ÇAĞRI

Savcılara çağrıda bulunan Bozkurt, “Kuşkusuz konunun bağımsız yargının takibinde olması gerekir. Savcılar görev unvanlarının önündeki cumhuriyet sözcüğünün anlamına uygun davranarak bu ve benzeri devlet düşmanları ile ilgili gereğini yapmalıdır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsmailağacı Mesut Demir’in, Ege Bölgesi’nde yaşanan depremlerin nedeninin kadınların giydiği kıyafetlere ve kürtaja bağladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yurttaşların yaşam tarzı tercihlerini hedef alan Demir, “Şimdi üniversite nereye açıldıysa her taraf ahlak diz boyu gitti, ahlak gitti. Hele bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Millet 30 cm elbiseyle dolaşıyor bu ne rezillik. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar (17 Ağustos 1999 depremi) yetmedi mi?” ifadelerini kullanmıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

e
29.09.2022 19:35
ırak ın savaşmadan teslim olmasında en büyük etken abd nin kullandığı tarikattır abd böyle yapıları sever  
 
e
29.09.2022 19:31
osmanlının batış nedenlerinden biride bu tarikatlardır osmanlının gelişmesi için yapılan yenilikçi hareketlerin hep karşısında olmuşlardır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Çin'den Japonya'ya 'anlaşmazlıkları yönetme' mesajı
﻿Çin'den Japonya'ya 'anlaşmazlıkları yönetme' mesajı
﻿Çin'den Japonya'ya 'anlaşmazlıkları yönetme' mesajı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Akar Şırnak’ta
﻿Bakan Akar Şırnak’ta
﻿Bakan Akar Şırnak’ta
﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
﻿Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.