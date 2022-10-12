Doğadaki plastiği saatler içerisinde yok ediyor. Tesadüfen keşfedildi

İspanyol bir grup bilim insanının yaptığı araştırmada, balmumu kurtlarının Plastik atıkların imhasında bir çözüm olabileceğini öne sürdü. Moleküler biyolog Federica Bertocchini ve ekibi, balmumu kurtlarında bulunan bazı enzimlerin plastiğin doğal yollardan yok edilmesini sağlayabileceklerini ifade etti.

ODA SICAKLIĞINDA BİRKAÇ SAAT İÇİNDE YOK OLUYORLAR

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, balmumu kurtlarının “demetra” ve “ceres” adı verilen iki enziminin plastik ürünlerin birçoğunda bulunan polietileni oda sıcaklığında birkaç saat içinde yok ettiğini keşfetti. Özellikle plastik torbalar ve ambalajlarda yoğun olarak kullanılan polietilenin doğal yollarla yok edilmesi, geri dönüşüm ve plastik atık yönetimi için kritik önemde oldukları aktarıldı.

KEŞİF TESADÜFEN GERÇEKLEŞTİ

Bertocchini ve ekibinin bu buluşu tesadüf eseri gerçekleştirmiş olduğu ortaya çıktı. Amatör olarak arıcılıkla da uğraşan moleküler biyolog Federica Bertocchini, depoya kaldırdığı bir arı kovanının kurtlarla dolduğunu görünce bu kurtları toplayarak hepsini bir plastik torbaya koydu. Kısa bir süre sonra poşete tekrar bakan Bertocchini, plastik poşetin deliklerle dolu olduğunu görünce ekibiyle birlikte kurtları incelemeye başladı. Bilim insanları daha önce de plastiği yok edebilen bazı mikrop ve bakteriler keşfetmişlerdi.

BİR PET ŞİŞE 400 YIL SONRA YOK OLUYOR

Çevre kirliliğinde başrol oynayan plastik atıklar, yüzyıllar boyunca doğada kalıyor. Pet Şişe doğada 400 yılda yok olurken, plastik tabak için 500 yıl, plastik poşet içinse en az 1000 yıl gerekiyor.