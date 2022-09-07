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  • 10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar. Özgür Demirtaş olayı gördüğünde bayılacaktı. Bunu yapanın yeni Maliye Bakanı olması la

10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar. Özgür Demirtaş olayı gördüğünde bayılacaktı. Bunu yapanın yeni Maliye Bakanı olması lazım

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, sosyal medyada gündem olan videoyu paylaşarak durumu acı bir şekilde ortaya koydu. Paylaşılan videoda 10 TL'ye boş pet şişe satıldığı görüldü.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:18
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:30
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Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: 10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar

10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar. Özgür Demirtaş olayı gördüğünde bayılacaktı. Bunu yapanın yeni Maliye Bakanı olması lazım
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Türkiye'deki ekonomik problemler üretimi durma noktasına getirdi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, paylaştığı videoyla gündem yarattı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaptığı analizlerle gündemden düşmüyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yıllar önce "Nokta atışı teşviklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyu iki bacağa ayıralım: Üretim ve Satış. Bu anlamda hammadde ve enerji eksiği olan Türkiye’nin tek çıkar yolu katma değerli üretime geçmesi." sözlerini akıllara getirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 

Paylaşılan videoda 10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar.

Demirtaş'ın videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ayrıca paylaşılan video sosyal medyayı da salladı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

 

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Mümtaz Yiğit
7.09.2022 12:04
Geçen sene aldığım kitaplığın dış naylonunu terasa örtü olarak kullanmıştım. Eskidi aynı ölçüde şeffaf naylon örtü alıyım dedim. Geçen seneki kitaplıktan daha pahalıya geldi.  
 
Abbas
7.09.2022 11:47
Hocam pet bardak 2 TL koskoca damacana 10 TL çok mu ???? İşte Ekonomistlerin ülkesiyim getirdiği nokta, hepsinin işine son vereceksin, üzülme bütün meslekler aynı  
 
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