10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar. Özgür Demirtaş olayı gördüğünde bayılacaktı. Bunu yapanın yeni Maliye Bakanı olması lazım

Türkiye'deki ekonomik problemler üretimi durma noktasına getirdi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, paylaştığı videoyla gündem yarattı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaptığı analizlerle gündemden düşmüyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yıllar önce "Nokta atışı teşviklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyu iki bacağa ayıralım: Üretim ve Satış. Bu anlamda hammadde ve enerji eksiği olan Türkiye’nin tek çıkar yolu katma değerli üretime geçmesi." sözlerini akıllara getirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşılan videoda 10 TL'ye boş pet şişe satıyorlar.

Demirtaş'ın videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ayrıca paylaşılan video sosyal medyayı da salladı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: