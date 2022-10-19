Dişi doğan ve yaşlandıkça erkeğe dönüşen balık türü keşfedildi

Latince “Cirrhilabrus finifenmaa” adı verilen dişi doğan ve sonradan erkeğe dönüşen bir balık türü keşfedildi. Parlak ve rengarenk olan balık, Maldivli bir bilim insanı tarafından tanımlanan ilk tür olarak kayıtlara geçti.

Keşfi Maldivler Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Ahmed Najeeb yaptı. Uzmanlara göre bu balıklar, yaşlandıkça görünüşlerini ve cinsiyetlerini değiştirdi. Dişi olarak başladıkları hayata erkek olarak devam ettiler. İlginç olan bir diğer nokta ise erkek olunca çok daha renkli hale gelmeleri oldu.

Uzmanlar erkeklerin muhtemelen dişileri etkilemek için çiftleşme mevsimi boyunca çarpıcı renklere büründüğünü savundu.

Ancak parlak renklere sahip olduğu için genelde "gökkuşağı balıkları" diye anılan çoğu balığın sonradan cinsiyet değiştirdiği açıklandı.

The Guardian'a göre parmak boyundaki Cirrhilabrus finifenmaa balıkları sürüler halinde yaşamaktadır. Bu tür yüzeye yakın mercan resiflerine çıkmaya cesaret edememektedir.

Yaklaşık 150 metre derinliğe kadar dağılan bu balıklar, güneşli sığ alanlar ve karanlık derinlikler arasında uzanan mezopotik (alacakaranlık) bölgede tespit edildi.

Avustralya Müze Araştırma Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı Yi-Kai Tea, "Mezofotik bölge, mercan resiflerinde en az araştırılan bölgelerden biri" diye konuştu. Açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bu tuhaf bir derinlik. Denizaltılarla araştırma yapmak için yeterince derin değil, geleneksel tüplü tekniklerle dalış için de fazla derin.

Araştırma ekibi, mezopotik bölgeyi fotoğraflamak ve örnek toplamak için tüplü dalgıçların yaptığı gibi doğrudan suya baloncuklar üflemek yerine, solunan havayı yeniden dolaştıran özel dalış ekipmanları kullandı.

Hakemli bilimsel dergi Zoo Keys'te yayımlanan araştırmanın başyazarı Luiz Rocha, "Kimse bu suları Maldiv halkından daha iyi bilemez" ifadelerini kullandı:

Yerli araştırmacılar ve dalgıçlarla işbirliği içinde daha güçlü olduk. Ada halkının resiflerini birlikte öğrenmek ve korumak için ilişkilerimizi sürdürmekten heyecan duyuyorum.