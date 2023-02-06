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Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye açıklaması

İspanya La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'dan deprem sonrası Türkiye'ye destek ve başsağlığı mesajları geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:42
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İspanyol devlerinden destek mesajı

Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye açıklaması
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremin yarasını sarmaya çalışırken, İspanya La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'dan da peş peşe mesajlar geldi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen depremde zarar gören depremzedelere tüm gücümüzü ve sevgimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." 

Barcelona'nın sosyal medya hesabında ise şu ifadeler kullanıldı:

"FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" 

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