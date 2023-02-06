Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye açıklaması

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremin yarasını sarmaya çalışırken, İspanya La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'dan da peş peşe mesajlar geldi.
Real Madrid'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen depremde zarar gören depremzedelere tüm gücümüzü ve sevgimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
Barcelona'nın sosyal medya hesabında ise şu ifadeler kullanıldı:
"FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte"
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