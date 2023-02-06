Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 oyuncu enkaz altında. Spor salonu çöktü

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem pek çok ilde yıkıma yol açarken, Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medya hesabından Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Can, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken de, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.