﻿Isparta Kuleönü Nak. Enerji 5 İşçi Alacak

İŞKUR'un yaptığı açıklamalara göre; Isparta Kuleönü Nak. Enerji, bünyesinde çalıştırmak üzere temizlik işçisi alacağını duyurdu.
MÜRAACAT KOŞULLARI
1) Kuleönü Kasabası'mda ikamet etmek,
2) Gerekli belgeler başvuru sahibi tarafından teslim edilmelidir.
GEREKLİ BELGELER
1) Nüfus cüzdan fotokopisi,
2) İkametgah,
3) Sağlık raporu
4) Diploma fotokopisi
5) 2 adet fotoğrafı
6) Adli sicil kaydı
7) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.