İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim her geçen dakika artmaya devam ediyor. Binlerce sivilin öldürülmesinin ardından, İsrail ordusu içerisinde de isyan sesleri gelmeye başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı

Bir İsrail askeri, kendilerini ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek "Bu saldırıların sebebi sizsiniz" diyerek tepki gösterdi. Bir başka İsrail askeri de, Netanyahu'ya "Senin yüzünden üç arkadaşım öldürüldü, ülkeyi mahvettin" diyerek tepki gösterdi.

Asker Netanyahu'ya bağırarak "Bu saldırının sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. Savaş çığırtkanlığınız barışımızı kaybetmemize neden oldu." ifadelerini kullandı. Asker, komutanı tarafından azarlanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Gazze Şeridi'nde savaş hazırlığı yapan İsrail askeri Netanyahu'ya "Senin yüzünden üç arkadaşım öldürüldü, ülkeyi mahvettin" diye bağırdı.

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"NETANYAHU'YU ALIN, ÇOCUKLARIMIZI BİZE İADE EDİN"

İsrailliler de yeniden sokaklara çıkıp "Netanyahu'yu alın, çocuklarımızı bize iade edin!" sözleriyle Netanyahu'ya yeniden isyan bayrağını açtı.

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"SENİN YÜZÜNDEN ÜÇ ARKADAŞIM ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir askeri üsse yaptığı ziyaret sırasında askerden biri "Senin yüzünden üç arkadaşım öldürüldü, ülkeyi mahvettin" diyerek bağırdı. Askeri, üssün komutanı susturmaya çalışarak oradan uzaklaştırdı.

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