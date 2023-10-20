Netanyahu'ya yüzde 80 şoku. Bırakmasını istediler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakmasını isteyenlerin oranı şaşırttı.

Netanyahu'ya yüzde 80 şoku. Bırakmasını istediler

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 14.güne girilirken çatışmalar şiddetle devam ediyor.

Milliyet’te yer alan bilgilere göre, İsrail gazetesi Maariv tarafından yapılan son ankette, Gazze Şeridi'ne bir kara operasyonuna destek verenlerin oranı yüzde 65, karşı çıkanların oranı ise yüzde 21 çıktı.

Ankette ortaya çıkan sıra dışı sonuç ise, siyasi kariyeri bitmek üzereyken 7 Ekim saldırısıyla tekrar iktidara tutunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakmasını isteyenlerin oranı oldu.

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YÜZDE 80 ÇIKTI

İsraillilerin yüzde 80'i ülkenin Hamas'ın 7 Ekim baskınındaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine inanıyor. Dahası, son seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verenlerin yüzde 69'u da aynı görüşü paylaşıyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 8'i Netanyahu'nun bir sorumluluğu olmadığını söyledi.

“KAMUOYUNDA DURUMU PARLAK DEĞİL”

Kudüs'ten bildiren Al Jazeera muhabiri Alan Fisher, Netanyahu'nun son bir haftada ABD dahil birçok ülke liderini Tel Aviv'de ağırlasa dahi iç kamuoyunda durumun parlak olmadığını bildiriyor. Ankete göre, İsrail kamuoyu artık Bibi olarak tanınan 73 yaşındaki Binyamin Netanyahu'nun gitmesi gerektiğini düşünüyor.

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