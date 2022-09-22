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İsrail Başbakanı Lapid’den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme değinerek, “Filistinlilerle iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma, İsrail’in güvenliği, İsrail ekonomisi ve çocuklarımızın geleceği için doğru olandır" dedi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 22:49
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İsrail Başbakanı Lapid’den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı

İsrail Başbakanı Lapid’den İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm çıkışı
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ABD’nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Yair Lapid, BM 77. Genel Kurulu’na hitap etti. Lapid, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme değinerek, "Filistinlilerle iki halk için iki devlete dayalı bir anlaşma, İsrail’in güvenliği, İsrail ekonomisi ve çocuklarımızın geleceği için doğru olandır" dedi.

Herhangi bir anlaşmanın İsrail’i tehdit etmeyecek barışçıl bir Filistin devletine bağlı olacağını da sözlerine ekleyen Lapid, “Gelecekteki Filistin devleti barışçıl olacak. İsrail’in refahını ve varlığını tehdit edecek başka bir terör üssü haline gelmeyecek. İsrail’in tüm vatandaşlarının güvenliğini her zaman koruma yeteneğine sahip olacağız. BM Sözleşmesindeki değerlere göre yaşamamızı isteyebilirsiniz ama onlar için ölmemizi isteyemezsiniz” dedi.

“İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemenin tek yolu askeri tehdit”

Konuşmasında İran’ın antisemitizmini kınayan ve nükleer silah elde etmesini önleme konusundaki kararlılığını dile getiren Lapid, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemenin tek yolunun “askeri tehdit” olduğunu belirtti. Lapid, "İran’ın nükleer programını ilerletmesi halinde dünyanın sözle değil askeri güçle karşılık vereceğinin netleştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanarak, "Geçmişte ne zaman masaya böyle bir tehdit konulsa İran durdu ve geri çekildi" dedi.

“Bizi öldürmeye çalışanlar varken seyirci kalmayacağız”

Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine atıfta bulunan Lapid, dünyayı “kolay yolu seçmekle” suçlayarak, İsrail’in bunu yapamayacağını ve İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için "ne gerekiyorsa yapacağını" vurguladı. Lapid, “Bizi öldürmeye çalışanlar varken seyirci kalmayacağız. Tekrar olmasın. Bir daha asla" dedi.

“Özgür bir hayat yaşama arzularının bedelini hayatlarıyla ödüyorlar”

İran’da 22 yaşındaki İranlı kadın Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ölümüyle ilgili İran’da patlak veren protestolara dikkat çeken Lapid, Tahran yönetimini İranlılar acı çekerken “dünya sessiz” diyerek kendi halkından nefret etmekle suçlayarak, “Özgür bir hayat yaşama arzularının bedelini hayatlarıyla ödüyorlar” dedi.

“İnsanlık tarihinde hiç sessizliğin şiddeti durdurduğu bir dönem oldu mu?”

İran’ın İsrail’i yok etme çağrıları karşısında dünyayı sessiz kalmakla da suçlayan Lapid, "Neyden korkuyorsun? İnsanlık tarihinde hiç sessizliğin şiddeti durdurduğu bir dönem oldu mu?” dedi.

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