İsrail'le yakınlaşan Erdoğan'ın önceki konuşmaları gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, Birleşmiş Milletler genel kurulunda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid'i kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

İSRAİL’LE İLGİLİ KONUŞMALARI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalar iki ülkenin arasında normalleşmenin başlamasıyla sosyal medyada elden ele dolaştı.

Erdoğan’ın İsrail’e ‘terörist’ dediği konuşmalar hafızalarda yerini korurken, bu buluşma hem iç siyasette hem dış siyasette defalarca yanılan Erdoğan’ın bir kez daha ‘kandırıldığını’ ortaya koydu.

ERDOĞAN İSRAİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ

“İsrail bir terör devletidir, işgal devletidir.”

“Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail’le olumlu bir şey düşünemem.”

“İsrail doymuyor şimdi de kalan toprakları almanın derdinde.”

“Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor?”

“Çocukları en iyi öldürmesini bilen devlet İsrail’dir.”

“Bu terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum.”

“Türkiye İsrail’in ve diğer zalimlerin nöbetçisi bir ülke olmayacak.”

CHP’Lİ VEKİL PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte İsraille ilgili yaptığı konuşmayı paylaşarak, "Bir sözünüzün de arkasında durun ya da arkasında duramayacağınız sözler etmeyin" demişti.

Erdoğan o dönem yaptığı konuşmada, "İsrail şu anda terör estiriyor. Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şeyi düşünemem. İsrail barışı tehdit eden bir ülkedir. Hiçbir zaman barış yanlısı olmamıştır. Zulmetmeye devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ile İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Herzog da 24 Temmuz 2021'de Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin bir etkinliğinde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliğiyle daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un martın ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, Birleşmiş Milletler genel kurulunda bir araya geldi.