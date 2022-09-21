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Yahudiler silahlandı. Batı Şeria sokaklarında devriye atıyorlar

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan İsrailli Yahudi yerleşimcilerin silahlandığı ve çeteler halinde sokaklarda devriye attığı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:18
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Batı Şeria sokaklarında devriye atıyorlar. Yahudiler silahlandı.

Yahudiler silahlandı. Batı Şeria sokaklarında devriye atıyorlar
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus'un Huvara beldesinden geçen bir yolda gece devriyesi başlattığını aktardı.

Nablus'un güneyindeki Yitzhar yerleşim birimi sakini Zayat, kendilerine ait ruhsatlı bireysel silahları kullandıklarını söyledi.

KAN'a konuşan Yahudi yerleşimcilerden Kobe Zayat, yol güvenliğinde İsrail ordusuna destek verme gerekçesiyle devriyeye çıktıklarını iddia etti.

İNTİKAM EYLEMLERİ

Silahlı Yahudi yerleşimcilerin, gece saatlerinde bölgedeki Filistinlilere yönelik intikam eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor.

Huvara beldesi, sık sık Filistinliler ile fanatik Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedelere sahne oluyor.

Silahlı yerleşimcilerin, ana yollardaki Filistin bayraklarını indirerek İsrail bayrakları asmaları da sık sık gerginliği tırmandırıyor.

ARAÇ VE DÜKKANLARA SALDIRI DÜZENLENİYOR

Bölgedeki yasa dışı yerleşimlerden gelen çoğu silahlı fanatik Yahudiler zaman zaman Filistinlilerin araç ve dükkanlarına saldırılar düzenliyor. Filistinliler de fanatik Yahudilere taşlarla karşılık veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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