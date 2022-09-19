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Son dakika haberi: İsrail Ankara'ya büyükelçi atadı

Son dakika haberi... İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:43
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İsrail Ankara'ya büyükelçi atadı

Son dakika haberi: İsrail Ankara'ya büyükelçi atadı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın aktardığına göre yapılan açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

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Abbas
19.09.2022 17:10
Güzel, artık Gazze’ye gideriz ??  
 
DOĞRU ADİM
19.09.2022 16:55
AKP'li değilim amma destekliyorum.  
 
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