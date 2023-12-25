İsrail Başbakanı Netanyahu'ya mahkeme yolu göründü

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanmasına kaldığı yerden yeniden başlanacağını duyurdu. Mahkeme davanın Şubat ayında başlamasına karar verdi.

Mahkeme, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki ‘rüşvet’ davası duruşmaları kapsamında haftada 4 gün toplanma kararı aldığını da açıkladı.

GAZZE SALDIRILARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı yoğun saldırılar sonrası acil olmayan diğer davalarla birlikte belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Dava, aralık ayında yeniden başlatılmış ve ilgili mahkeme, Netanyahu'ya yönelik suçlamalarla ilgili ifadeleri dinlemeye kaldığı yerden devam etmişti.

Duruşmalara katılmaktan muaf tutulan Netanyahu'nun da bu gelişmeler kapsamında ifade verip vermeyeceği merak ediliyor.

NETANYAHU HAKKINDA ÇOK SAYIDA DAVA VAR

Netanyahu hakkında ilk olarak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talebinde bulunmuştu.

GÖREVDEYKEN YARGILANAN İLK BAŞBAKAN

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak ÜLKE tarihe geçen Netanyahu'nun bu dava kapsamındaki ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nce görülmüştü.

AİLESİ LEHİNE SİPARİŞ HABERLER

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığı, bahsi geçen telekomünikasyon şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlandı.

HUKUKA AYKIRI HÜKÜMET POLİTİKASI

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianameye konu olan hediyelerin Netanyahu’ya, hediyeleri verenlerin lehine siyasi fayda temini karşılığında sunulduğu yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

İddialar bununla da sınır kalmıyor.

Bir başka suçlamaya göre Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin medyadaki gücünü azaltmaya yönelik düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda ortaklaşıldığı iddia ediliyor.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya olan Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddederek masumiyetinde ısrar ediyor.