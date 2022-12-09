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Netanyahu'ya ek süre verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Binyamin Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre verdi. Herzog, Netanyahu'ya hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümeti kurma görevini yerine getirmeniz için size tanınan süreyi 10 gün daha uzatmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:58
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Netanyahuya hükümet kurması için ek süre verdi

Netanyahu'ya ek süre verildi
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Cumhurbaşkanı Herzog'un, Netanyahu'ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre 11 Aralık Pazar günü sona eriyordu. Herzog'dan dün ek süre talep eden Netanyahu'nun, bu 10 günlük ek süreyle birlikte 21 Aralık'a kadar hükümeti kurması bekleniyor.

SAĞCI BİR HÜKÜMET

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor. (AA)

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