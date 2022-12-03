İsrail polisi Filistinli genci sokak ortasında infaz etti. Görüntüler saniye saniye kaydedildi

İsrail polisi, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde bir Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak infaz etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre de İsrail askerleri, iki askeri bıçakladığı öne sürülen bir Filistinliye ateş açtı. Olayda iki İsrail askeri hafif yaralandı.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise bir İsrail askerinin kendisinden kaçmaya çalışan bir Filistinli ile itişip kakıştığı ve ardından askerin Filistinli gence sıfır mesafeden iki el ateş ettiği görülüyor.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ambulansın yaralıya ulaşmasını engellediği belirtildi. Açıklamada, "Huvvara beldesinde İsrail askerleri tarafından yakın mesafeden vurulan bir Filistinli için bölgede bulunan ambulansın olay mahalline ulaşması engellendi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde Ammar Hamdi Muflih (22) isimli Filistinliyi öldürmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığı, Iştiyye ve Filistinli gruplar açıklama yaptı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı'nın açıklamasında, İsrail askerlerinin, Muflih'i soğukkanlılıkla öldürmesinin, Filistin halkına karşı her gün işlenen çirkin suçlardan biri olduğu belirtildi.