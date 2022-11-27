Suudili taraftar İsrailli muhabire tepki gösterdi. ''İsrail diye bir yer yoktur''

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Suudi Arabistanlı bir taraftar, İsrailli muhabire tepki gösterdi.

''İSRAİL DİYE BİR YER YOKTUR''

Taraftar konuşmasında, ''Filistin diye bir yer vardır. İsrail diye bir yer yoktur. Buraya hoş gelmediniz. Burası Katar. Burası bizim ülkemiz. Buraya hoş gelmediniz. Sadece Filistin var. İsrail diye bir yer yok.'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra futbolsever olay yerini terk etti.