İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u çıldırtan soru. Kameralar karşısında öfke patlaması yaşadı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas - İsrail çatışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Herzog, kendisine sorulan bir soruya ise öfkelendi.

Toplantının soru cevap kısmında gazetecilerin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerinin sorulmasına sinirlenen Herzog, soruyu soran muhabire sesini yükselterek cevap verdi.

Herzog, "Olanları görmüyor musunuz? Orada bütün bir millet yaşanan çatışmalardan sorumlu. Sivillerin saldırılara dahil olmadığı ve bunun farkında olmadıklarına yönelik söyledikleriniz kesinlikle doğru değil" dedi.

"GAZZE'Yİ SORUMLU TUTUYOR GİBİSİNİZ"

Herzog, Filistinli sivillerin yaşananlara karşı durabileceklerini ve ayaklanabileceklerini öne sürdü. Muhabirin "Hamas'ın yaptıklarından Gazze halkını sorumlu tutuyor gibisiniz." demesi üzerine böyle bir şey söylemediğini belirterek suçlamayı reddeden Herzog, "Ben böyle bir şey söylemedim. Eğer mutfağınızda bir füze varsa ve o füzeyi bize fırlatmak istiyorsanız, kendimi savunma hakkım olamaz mı" dedi.

"BUNA AZ ÖNCE CEVAP VERDİM"

CNN muhabirinin sivilleri topluca hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediği sırada Herzog muhabirin sözünü kesti ve "Buna az önce zaten cevap verdim. belli ki cevabı duymadınız" dedi.