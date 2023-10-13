İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı çağrı: Gazze'yi boşaltın

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin önümüzdeki 24 saat içinde bölgenin güneyine taşınması gerektiğinin bildirildiğini söyledi.

İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı çağrı: Gazze'yi boşaltın

İsrail il HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken İsrail tarafından Gazze'de yaşayanlar için flaş bir ''Gazze'yi boşaltın'' çağrısı geldi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulundu.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

"BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.

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