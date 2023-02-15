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Deprem bölgesinden ülkesine giden Suriyeliler geri dönebilecek. Giriş de çıkış da serbest bırakıldı

Deprem bölgesindeki Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapmaya başladı. Alınan bilgilere göre, 3 – 6 ay arasında geri dönebilecekler. Ülkesine izin ya da bayram tatili için giden Suriyelilerin dönüşü yasaklanmıştı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:46
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Deprem bölgesinden Suriye'ye giden Suriyeliler geri dönebilecek

Deprem bölgesinden ülkesine giden Suriyeliler geri dönebilecek. Giriş de çıkış da serbest bırakıldı
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YENİÇAĞ ÖZEL / HALİT İRİ

Türkiye 10 ili vuran deprem felaketi ile adeta cenaze evine dönerken, çok tartışmalı bir karar alındı.

Deprem bölgesindeki Suriyelilerin ülkelerine gitmesine izin verilirken, giden Suriyelilerin 3 -6 ay arasında Türkiye’ye yeniden dönmelerine izin verileceği öğrenildi.

Bu kararın ardından binlerce Suriyeli Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapmaya başladı.

Bayramlarda ülkesine tatile giden Suriyelilerin geri dönüşlerine kısıtlama getirilmişti. Büyük sıkıntıların yaşandığı ve ihtiyaçların halen sağlanamadığı deprem bölgesinden kendi ülkelerine giden Suriyelilere geri dönüş hakkı tanınması dikkat çekti.

SURİYE’DE DEPREMİN ETKİSİ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından Suriye'de de büyük yıkım yaşandı.

Suriye'de yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 5 bin 801 olarak açıklandı. Türkiye'de depremden etkilenen 10 ilde toplam can kaybı dün itibariyle 35 bin 418 olarak açıklanmıştı.

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