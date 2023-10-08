İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dünden bu yana Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurduğunu açıkladı.

KAYNAK: İHA
İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurdu

İsrail, Gazze Şeridi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dünden bu yana Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurduğunu aktararak, operasyonlara 50'den fazla savaş uçağının katıldığını ifade etti. Hagari, Beyt Hanun’un Hamas tarafından İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanıldığını belirterek, “Bölgeyi temizleyeceğiz ve teröristlere nerede olurlarsa olsunlar saldıracağız. Hamas, Gazze Şeridi halkına büyük bir felaket yaşattı. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Son birkaç saat içinde de dahil olmak üzere onlarca teröristi esir aldık. Zor soruların ve zorlu soruşturmaların zamanı gelecek, ancak şimdi savaştayız ve düşmana saldırıp kazanmakla meşgulüz" dedi.

israel0.jpg

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 20’si çocuk 370 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 200 kişi de yaralandı.
İsrail tarafında ise 600 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.

İlgili Haberler
Fatih Erbakan’dan Filistin’e asker gönderme çağrısı
Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
Yurt dışından getirilen telefon sayısı 6 kat arttı Gündem
Yurt dışından getirilen telefon sayısı 6 kat arttı
Kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı Gündem
Kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı
Fatih Erbakan’dan Filistin’e asker gönderme çağrısı Gündem
Fatih Erbakan’dan Filistin’e asker gönderme çağrısı
Doktorlardan genel grev açıklaması Gündem
Doktorlardan genel grev açıklaması
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler ortaya çıktı. Dikkat çeken isimler Gündem
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler ortaya çıktı. Dikkat çeken isimler
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı Spor
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı
Edirne'de bacanak dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Edirne'de bacanak dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı