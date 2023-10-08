Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası sosyal medyada cihad çağrısı yapanları Yılmaz Özdil yine sosyal medyadan çok fena tiye aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz

Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından İsrail – Filistin savaşına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özdil, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası yaşanan gelişmelere değindi.

“PENTAGON BİLE BİZLE BAŞA ÇIKAMAZ”

Sosyal medya üzerinden cihad çağrıları yapanları tiye alan Özdil, ”Askerliğini bedelli yapan bademler, cihad çağrısı yapıyor iyi mi… Sosyal medya tugayları kurulsa, Pentagon bile bizle başa çıkamaz.” İfadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Hamas’ın başlattığı askeri operasyon sonrası İsrail, dün akşamdan itibaren Gazze’yi bombalamaya başlamıştı.

Bu gelişme sonrası sosyal medyadaki kimi hesaplar cihad çağrısı yaparken, yine bazı hesaplar da Mehmetçiğin Filistin’e gitmesi yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

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