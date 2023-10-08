İsrail sınırdaki hava savunma sistemini yeniden aktifleştirdi

İsrail, Lübnan sınırında yer alan Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi. İsrail basının aktardığına göre savunma sistemi aktif hale getirilerek ateşlendi.

İsrail sınırdaki hava savunma sistemini yeniden aktifleştirdi

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail Haartez gazetesinden geçilen haberde, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşlediği kaydedildi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNE SALDIRMIŞTI

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde ise, İsrail'in Lübnan'dan gelecek İHA saldırısı tehdidine karşı savunma sistemini aktif ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail saldırısında 2 çocuğun yaralanmıştı.

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı Gündem
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı Spor
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti Sağlık
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın Gündem
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın
Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor Magazin
Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü Gündem
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti. Spor
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti.