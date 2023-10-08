İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı. Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edilirken İsrail ordusu savaş haline geçtiğini duyurdu.

İsrail'de sirenler çalmaya devam ederken siviller havaalanlarına akın etmeye başladı.

İsrail'den yapılan açıklamaya göre çatışmalarda 1500 kişi yaralanırken can kaybı da yine resmi rakamlara göre 250 olarak duyuruldu.