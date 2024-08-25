İsrail Lübnan'a önleyici saldırı başlattı

Hizbullah ise, örgütün üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesine yanıt olarak İsrail'e 320 katyuşa füzesiyle karşılık verdiğini duyurdu. Bu gelişmeler üzerine İsrail, 48 saatlik olağanüstü hâl ilan etti.

Aynı zamanda, Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'i İran ve bölgedeki vekil güçlerin saldırılarına karşı savunacağı belirtildi.

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'a yönelik önleyici bir harekât başlattığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, bu hedeflerin, İsrail vatandaşlarına yönelik "yakın bir tehdit" oluşturduğu vurgulandı.

IDF, saldırılar sonrasında belirli bölgelerde yaşayan İsrailliler için hayat kurtarıcı yönergeler yayımlayacaklarını duyurdu. Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerin ise bölgeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail topraklarına roket ve füze atmaya hazırlandığını, bu durumun ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasına neden olduğunu açıkladı. Ayrıca, Hizbullah’ın İsrail saldırısına karşılık olarak roketler fırlatmaya başladığı ve bu roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini Türkiye saatiyle 07.00'de toplama kararı aldığı açıklandı. İsrail basını, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv'e tüm uçuşların durdurulduğunu, ancak Ben Gurion Havalimanı'ndaki operasyonların saat 07:00 itibarıyla normale döneceğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığı bildirildi. Hizbullah, İsrail'e ait 11 askeri noktanın 320'den fazla roketle vurulduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ilan edildiğini ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı. Gallant, ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşerek, Hizbullah'a yönelik saldırılar hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun yaptığı son açıklamada, saldırıların şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik olduğu ancak tehdit oluşturan her yerin vurulabileceği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, İsrail'in geniş çaplı bir savaş istemediğini ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve üst düzey yetkililere İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişimde olmaları talimatı verdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Amerika'nın İsrail'i İran ve bölgedeki diğer tehditlere karşı savunma konusundaki kararlılığını teyit ettiği ifade edildi.