İsrail'den Lübnan halkına tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnanlı vatandaşları tehdit ederek, Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildiklerini söyledi.

İsrail'den Lübnan halkına tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum" diye konuştu.

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını savundu.

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“NASIL YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ”

Lübnan halkına yönelik gözdağını sürdüren Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük" değerlendirmesini yaptı.

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