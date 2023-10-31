İsrail saldırılarında öldürülen BM personeli sayısı 63 yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen BM personeli sayısının 63’e yükseldiği aktarılarak, 149 UNRWA tesisine yerinden edilmiş yaklaşık 672 bin Filistinlinin sığındığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
İsrail saldırılarında öldürülen BM personeli sayısı 63 yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen BM personeli sayısının 63’e yükseldiği aktarılarak, en az 22 BM personelinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 672 bin Filistinlinin Gazze Şeridi’nde bulunan 149 UNRWA tesisine sığındığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 44 UNRWA tesisinin hasar gördüğü belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 27 Ekim-29 Ekim arasında insani yardım kuruluşları da dahil olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen 36 saatlik iletişim kesintisinin yardımları daha da sekteye uğrattığı aktarılan açıklamada, “Yardımın çok sınırlı olması ve barınakların dolu olması nedeniyle, yerinden edilmiş topluluklar arasında gerilimin arttığı bildiriliyor. UNRWA depolarına ve dağıtım merkezlerine çok sayıda izinsiz girildiği ve gıda ve gıda dışı malzemelerin alındığı bildirildi” denildi.

BARINAKLAR NORMAL KAPASİTENİN 4 KATI KİŞİ AĞIRLIYOR

Barınak başına düşen ortalama kişi sayısının amaçlanan kapasitenin neredeyse dört katına ulaştığı vurgulana açıklamada, Han Yunus Eğitim Merkezi’nde şu anda 22 bin 100, Maghazi Mülteci Kampı’ndaki iki okulda yaklaşık 29 bin 800 ve Refah Lojistik Üssü'nde yaklaşık 12 bin 800 kişinin bulunduğu ifade edildi.

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