İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı: 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı: 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus Mülteci Kampı'nın batısındaki Hamed kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadın 25 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde Ebu Şemmas ailesinin evine yönelik bombardımanda 24 kişi yaşamını yitirdi. 20 kişi saldırıdan kurtuldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında ise 3'ü arama kurtarma ekibinden olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir başka eve de saldırı düzenlendi.

Wafa, Abdu Rabbu, Ebu Gazze, Ebu Şemmas ve Er-Riyati ailelerinden ölen ve yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiğini duyurdu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.

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