İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalardan geri çekildi. Ateşkesin ayak sesleri mi

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdürürken, "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik açık bir girişimde bulunarak son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekildi.

ATEŞKES İHTİMALİ ARTIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani ateşkese" yönelik açıklamaların arttığı zamanda Gazze kentindeki bazı noktalardan geri çekildi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nin batısı ile Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.

İSRAİL GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Tanıklar, ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.

Çatışmalara "insani ara verilmesi" gündemdeyken İsrail birliklerinin Gazze kentindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kuzeyde konuşlu olduğu alanlardaki varlığını koruması, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine yönelik açıklamaların yoğunlaştığı bir zamana denk geldi. İsrail güçlerinin çekildiği noktalar ise 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı kara saldırıları sırasında konuşlandığı alanlar olarak öne çıkıyor.

"İNSANİ ATEŞKES HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Siyasi kaynaklar, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin "her zamankinden daha yakın" olduğunu söylüyor.Güvenlik nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki söz konusu anlaşmanın, birkaç gün çatışmalara ara verilmesi ile Hamas'ın elinde tuttuğu 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını kapsadığını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir kaynak, söz konusu anlaşmanın bitmek üzere olduğunu ve Katar'ın anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıklamasının beklendiğini söylemişti.

İLK ETAPTA HAMAS'IN ELİNDEKİ 50 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir kaynak da mevcut anlaşmanın "Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığını ve ateşkesin uzatılması karşılığında da kalan 100'ünün serbest bırakılacağını" öne sürmüştü.

İsrail basınına göre, söz konusu anlaşma İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'ne gıda, insanı yardım ve yakıt girişini de kapsıyor.