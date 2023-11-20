İsrail'e Türkiye'den 10 gemi daha yollandı. Gazze'ye saldırı başladığından beri 293 gemi oldu

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye'den İsrail'e dün itibarıyla 10 geminin daha gittiğini ve Gazze'ye saldırıların başladığından itibaren bu sayının 293'e ulaştığını ifade etti.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'e Türkiye'den 10 gemi daha yollandı. Gazze'ye saldırı başladığından beri 293 gemi oldu

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye'den İsrail'e giden yüzlerce gemiyi ve kargo uçaklarını paylaşmaya devam ediyor.

Cihan, İsrail'e dün itibarıyla 10 gemi daha yollandığını ve Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten beri bu sayının 293'e ulaştığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cihan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e sevkiyat sürüyor. 10 gemi daha yolladık. Gazze'ye saldırı başladığından beri 293 gemi oldu. bugünkü listede, Türk firmasının Mersin'den İsrail'e yakıt/kimyasal sevkiyatı yaptığını ve ayrıca Sabancı Akçansa'nın sevkiyatını (çimento) görebilirsiniz."

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